Hors Normandie. Tony de Lillebonne gagne son séjour en village camping homair

C'est Tony de Lillebonne qui prendra des vacances grâce à Tendance Ouest. Dans Cherchez, trouvez gagnez vous étiez une fois de plus très nombreuses et nombreux à venir tenter votre chance pour dénicher l'objet mystérieux. Ce coup-ci il se cachait dans la cuisine. Une fois les objets électriques éloignés, l'enquête s'est tournée vers les ustensiles. La veille du bon résultat obtenu par notre gagnant de Seine Maritime, le cure-dents et le pic à brochette ont été proposés.

Il est clair qu'à ce moment précis la réponse était toute proche, découvrez là ici :

Voici l'objet piquant tant recherché Impossible de lire le son.

Félicitations à Tony, grand gagnant de cette enquête. Il repart donc avec son séjour dans l'un des villages camping homair sur l'une des 12 destinations au choix parmi les Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur ou Bretagne. Les photos des villages proposés sont à retrouver sur homair.com.

L'ultime enquête

Dès à présent écoutez Tom entre 9h et 13h pour tenter de découvrir le dernier objet mystère de la saison. Il y a une plancha gaz à remporter. L'objet en question est rectangulaire et peut être rangé dans la poche d'un vêtement.

Inscriptions en envoyant TOM par sms au 7 11 12 (65 centimes par message, hors coût d'opérateur).

