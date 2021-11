Val-de-Reuil. L'Agglo Seine-Eure fait pédaler les enfants pour aller à l'école

Autour de Val-de-Reuil, les S'cool Bus emmènent et ramènent les enfants le matin et le soir entre leur domicile et l'école. Une particularité, ce sont les enfants qui pédalent pour faire avancer le véhicule !