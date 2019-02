Gonfreville-l'Orcher s'oppose à la loi " anti-casseurs "

Le conseil municipal de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) a voté à l'unanimité une motion pour le projet de loi " anti-casseurs ", lundi 4 février 2019. Le texte est en vote à l'Assemblée Nationale mardi 5 février. Il fait suite aux débordements des manifestations liées au mouvement des gilets jaunes.

Protéger le droit de manifester

Alban Bruneau, le maire de Gonreville-l'Orcher, indique dans la motion que les "gilets jaunes dans leur grande majorité ne sont pas des délinquants qui s'opposeraient aux valeurs de la République. Ils demandent au contraire l'application de ces valeurs dans les politiques publiques". Le conseil municipal demande au gouvernement d'interdire l'usage des flash-balls, lanceurs de balles de défense et grenades de désencerclement dans les manifestations, de renoncer à la loi "anti-casseurs" qu'il juge liberticide et de protéger le droit de manifester et d'exprimer librement ses opinions.