Quelles sont les voitures les plus volées en France en 2018 ?

Les chiffres concernant les vols de voitures en France sont en constante baisse depuis des années, mais avec encore 265 voitures dérobées chaque jour, ce fléau touche encore trop de monde. Désormais, la méthode la plus employée est le piratage électronique, qui consiste à brancher un boîtier sur la prise diagnostic du véhicule afin d'en prendre possession. Or, Auto Plus indique que le système de verrouillage-démarrage de la Renault Clio IV est terriblement vulnérable, ce qui explique qu'elle est particulièrement "appréciée" des voleurs. Et ce problème touche d'ailleurs d'autres modèles de la marque, notamment la Mégane.

Au final, quatre véhicules présentent un risque de vol très important : la Renault Clio IV (105 vols sur 10.000 voitures assurées), le BMW X6 (104), la smart fortwo (94) et le Land Rover Range Rover (82). À l'inverse, certains affichent un risque quasi nul, à l'image du Kia Stonic (0), des Porsche 911, Boxster et Cayman (7) ou encore du Citroën C3 Aircross (8).

Top 10 des modèles les plus volés en 2018 en France

1. Renault Clio IV

2. BMW X6

3. smart fortwo

4. Land Rover Range Rover / Range Rover Sport

5. BMW Série 6

6. Renault Mégane IV

7. DS 3/DS 3 Cabrio

8. Renault Twingo I

9. Land Rover Range Rover Evoque

10. BMW X5

Cette enquête a été réalisée grâce aux données de 14 compagnies (mutuelles et banques) couvrant un total de près de 20 millions de véhicules. Les modèles ont ensuite été listés selon leur fréquence de vol, calculée sur la base d'un échantillon de 10.000 véhicules assurés.