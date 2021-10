Le-Havre. neige/verglas : le plan viabilité hivernale déclenché au Havre

Des intempéries (neige/verglas) importantes sont attendues à compter de 18 heures ce mardi 29 janvier 2019 sur la Seine-Maritime et Le Havre. Le plan de viabilité hivernale de la cité Océane a été déclenché. Il mobilisera d'importants moyens humains et techniques pour assurer la circulation sur le réseau routier, notamment les axes prioritaires, dans la nuit de mardi à mercredi. Par ailleurs, il est rappelé que chaque habitant, propriétaire, locataire ou commerçant, est responsable de son trottoir. Pour assurer la viabilité des trottoirs, 400 bacs à verglas de 180 litres (mélange sel/sable) sont disponibles à proximité des voies en pente, des principaux escaliers et devant les établissements publics ; Ainsi que huit bacs de 370 litres basés devant les chantiers de propreté.