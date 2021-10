Caen. Quelle fin de mercato pour le Stade Malherbe Caen ?

À l'heure ou le Stade Malherbe Caen est 17e de ligue 1 et où son unique recrue, Aly Ndom, est blessée et ne semble pas opérationnelle dans l'immédiat, le recrutement d'un ou de plusieurs nouveaux joueurs semble indispensable si le club veut évoluer dans la même division l'année prochaine.

Quelles pistes ?

Plusieurs noms se sont détachés pendant ce mercato d'hiver. Un milieu défensif pour pallier la blessure de Ndom semble constituer l'une des priorités du club normand. À ce poste, les cibles de choix semblent rares sur le marché. Le Stade Malherbe Caen va devoir viser juste dans les trois jours qu'il reste dans ce mercato.

L'autre priorité de ce mercato est de recruter un ailier droit. Les cibles semblent ici plus facilement identifiables. Un temps annoncé par la presse, le nom de Paul George N'Tep a été balayé par Fabien Mercadal : "Son nom a été évoqué, mais il n'y a pas eu d'avancée sérieuse sur ce dossier nous concernant." Son profil est celui d'un joueur sur le retour, qui joue peu, tout comme Mickaël Le Bihan. C'est l'une des pistes chaudes du mercato caennais. Son profil ressemble à un pari, tout comme les recrutements de Beauvue, Ninga, Oniangue et Ndom, le joueur ayant peu joué depuis sa dernière saison pleine, en 2015. Le joueur avait déjà failli signer à Caen il y a quelques années. L'ancien joueur havrais pourrait faire son retour en Normandie cet hiver.

🎙 Fabien Mercadal "Il n'y a pas eu trop de mouvements dans ce mercato. Ça risque de bouger plus dans les derniers jours." #SMCaen #MHSCSMC pic.twitter.com/SenaWtvQem — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 25 janvier 2019

Le recrutement qui fait rêver de très nombreux supporters caennais sur les réseaux sociaux c'est celui de Nicolas Benezet. Selon nos informations, l'ancien joueur caennais a bien été contacté par le club normand et celui-ci est capable d'aligner le montant du transfert et du salaire du joueur. Cependant, le joueur est très courtisé en ligue 1 (comme Nîmes mais d'autres aussi) et doit faire face à plusieurs offres sur son bureau.

La piste Jirès Kembo (Bursaspor, deux matchs depuis le début de saison) qui avait, un temps, circulé ne semble pas d'actualité, tout comme celle de Patrick Twumasi qui évolue à Alaves en Espagne (36 minutes sur le terrain depuis le début de saison) et dont le nom avait déjà circulé l'été dernier.

Du côté des départs, Frédéric Guilbert aurait des envies d'ailleurs, il pourrait signer de l'autre côté de la Manche à Aston Villa mais il est très peu probable qu'il quitte la Normandie dès ce mercato d'hiver.