Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du lundi 28 janvier

Bélier

Vous pensez à vos bonheurs intenses, famille, amis, lieux privilégiés. Toujours prévenant, accueillant et heureux de partager… l'émotion vous submerge souvent. C'est un plus.

Taureau

Lorsque vous devez faire face à l'adversité, vous avez une constance qui frise le génie. Parfois vous donnez des sueurs froides à votre entourage tant vous êtes imprévisible.

Gémeaux

Vous êtes en train de concocter une petite fiesta entre amis. Rien de sensationnel mais agréable de retrouver les siens et plus largement ceux que l'on aime.

Cancer

Vous aurez la sensation d'être agressé par tout ce qui vous entoure. Comme si des flammes vous entouraient et sans issue. Vous êtes quelque peu torturé. Il faut sublimer les accrocs de l'enfance.

Lion

Il vous en ara fallu du temps pour enfin vous sentir libre. Pour se faire vous êtes un exemple de persévérance. Vous êtes un symbole singulier d'une réussite progressive.

Vierge

Vous aurez du mal à vivre cette journée pleine d'incertitude. Rien en va comme vous le désirez ; tout coince. Probabilité de difficultés à avaler quoi que ce soit. Prenez vote mal en patience.

Balance

A force de parler de tout et de rien, vous comprenez la valeur du silence. C'est là qu'on devine le plus les secrets de l'âme. L'émotion vous étreint parfois comme si vous vous apprêtiez à traverser une épreuve.

Scorpion

On vous reproche parfois un certain gout pour la nostalgie, c'est parfois la seule façon de rester fidèle à ceux qui ont disparu. Vous avez réussi à ne plus renier votre passé.

Sagittaire

Parfois, assez lucide sur votre cas, la chance vous a accompagné. Un destin qui sort des chemins battus parfois le regret d'avoir loupé des occasions mais le bilan reste positif.

Capricorne

Vos amis sont votre meilleur réconfort. Pour eux, vous ne ménagez pas vos efforts. Vous aimez jouer à cache-cache avec eux. Les petits plaisirs de se revoir même peu longtemps vous comblent.

Verseau

Votre concept : le doute méthodique tout en cachant ce trouble derrière un naturel déconcertant. Ouvrez un peu les vannes.

Poissons

Vous n'aimez pas montrer vos émotions. Vous ne vous plaignez jamais. Ça gène tout le monde d'après vous. Vous vous boostez à demeurer rayonnant quelques soient les événements.