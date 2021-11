Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 13 septembre

Bélier

Vous saurez proclamer haut et fort qu'il n'est pas question de vous soumettre et de répondre favorablement aux caprices des uns et des autres.

Taureau

Vous saurez aller à contre-courant et de rester fidèle à votre vocation. L'effort constant finit toujours par porter ses fruits. L'école de l'endurance.

Gémeaux

Vous regarderez avec insistance le fonctionnement de votre progéniture. L'intérêt de vos enfants est essentiel.

Cancer

Vous rêvez de quelque chose de nouveau qui viendrait vous donner une bouffée d'oxygène. Après quelques ruptures de fatigue, vous remontez sur le podium de l'innovation.

Lion

Prenez garde à ne pas vous fourvoyer soudain dans des interprétations artificielles ou des changements de temps qui pourraient vous faire perdre toute cohérence. Du sérieux que Diable.

Vierge

Votre mémoire olfactive vous permet de retrouver des moments enfouis. Les odeurs de l'enfance vous remontent le moral.

Balance

Enfin vous êtes fier de vous. Il était temps. Vous erriez sur les chemins de vos doutes et ça y est vous remontez la pente.

Scorpion

Votre créativité sera déchaînée. Il vous manquait un peu d'inspiration. Aujourd'hui ça part dans tous les sens et c'est parfait. Les muses vous inspirent.

Sagittaire

L'amour est en pleine tempête. Si vous rêviez d'une romance irriguée à l'eau de rose. C'est cuit. L'agressivité devient extravagante.

Capricorne

Vous marquez les esprits par les phrases un peu directes. Vous êtes à la recherche de compétences dans une logique de modernisation. Succès assuré.

Verseau

Vous avez revu vos bases de communication. Finies les palabres et les parles superficielles. Les conflits stériles sont derrière vous.

Poissons

Un évènement familial inondera votre vie de bonheur. Naissance, mariage… les astres vous dorlotent. Tout va pour le mieux maintenant.