Décalé. Rouen : le Kabaret freak show s'installe à l'auberge de jeunesse !

Les artistes du Safran collectif donnent à voir un spectacle complètement inédit à l'auberge de jeunesse de Rouen (Seine-Maritime), samedi 2 février 2019. Léa Ros, artiste marionnettiste et membre du collectif, est l'instigatrice de l'évènement. Elle nous en parle :

Comment le Kabaret freak show a-t-il vu le jour ?

"J'ai intégré le collectif avec Loïc Thomas, également marionnettiste, il y a maintenant un an. J'ai eu le désir de créer un évènement qui nous permet de mixer toutes nos pratiques artistiques que ce soit la marionnette, le chant, le théâtre. Le Kabaret freak show est avant tout un laboratoire expérimental pour le collectif. Cette forme nous permet de prendre beaucoup de liberté. Nous nous réunissons pour le plaisir de créer et d'expérimenter et ce Kabaret est une porte ouverte à notre fantaisie."

Quel est le thème de ce Kabaret ?

"Nous avons souhaité évoquer les foires aux monstres : un divertissement très populaire au XIXe et au début du XXe siècle. On retrouve des créatures étranges et fascinantes qui ont marqué l'imaginaire collectif comme la femme à barbe ou les sœurs siamoises. Pour autant il ne s'agit pas seulement de monstruosité physique mais d'une réflexion sur notre part monstrueuse à chacun : c'est-à-dire notre désir de pouvoir, notre façon de nous manipuler nous-même et de manipuler les autres. On évoque aussi, avec beaucoup d'humour, la soif d'ambition et le désir d'écraser les autres ainsi que nos contradictions. Par exemple nos sœurs siamoises sont deux créatures égoïstes qui se disputent le même corps. Même si les thèmes sont un peu inquiétants, l'aspect burlesque est omniprésent grâce aussi aux chansons qui apportent une certaine légèreté."

Comment se déroule ce Kabaret ?

"C'est un spectacle in-situ, donc véritablement conçu sur mesure. Le directeur de l'auberge nous a laissé carte blanche pour investir le lieu ayant pour désir de faire de l'auberge de jeunesse un lieu ouvert à la création. Il s'agit en fait d'une déambulation. Les spectateurs menés par un bonimenteur, dans la pure tradition des foires aux monstres, viennent à la rencontre de chacun des personnages de ce show. Cela nous permet de présenter des saynètes de forme courte et chaque artiste fait une proposition tout à fait originale."

Qui sont les créatures que l'on pourra rencontrer ?

"Une dizaine d'artistes du collectif animent ce cabaret. Au cours de cet évènement on pourra faire d'improbables rencontres : une reine cannibale, un requin élevé par des lapins ou encore des sœurs siamoises mais on pourra aussi assister à des performances étranges comme un numéro de double vue ou un chat qui parle."

Samedi 2 février 2019 à l'auberge de jeunesse de Rouen, à 20h30. Tarif 2€. Réservation au 02 35 15 02 10