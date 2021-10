Hors Normandie. Lady Gaga, nommée aux Oscars 2019, réagit : "Je me suis mise à pleurer"

la liste des nominations à la 91ème cérémonie des Oscars a mis fin aux spéculations les plus folles.

Alors qu'elle a crevé l'écran dans "A Star Is Born", Lady Gaga a vu son rêve le plus fou s'exaucer : elle sera peut-être sacrée Meilleure actrice pour son interprétation bouleversante d'Ally dans le long-métrage de Bradley Cooper." Je suis si bouleversée et heureuse. Je m'excuse par avance si je pleure " a-t-elle assuré au Los Angeles Times, quelques minutes seulement après l'annonce.

Encore sous le choc, l'artiste de 33 ans raconte comment elle a appris l'heureuse nouvelle. " Mes shows se terminent si tard que d'habitude, Christian [Carino, son agent et fiancé] me laisse une note au matin pour me dire s'il y a eu des nominations. Mais je me suis réveillée et il n'y avait pas de petit mot donc j'ai pensé que je n'étais pas nommée - ou que le film n'en avait pas eu. J'ai appelé mon manager Bobby - parce que Bobby est doué pour les mauvaises nouvelles - pour voir ce qu'il en était. Il m'a alors mise au courant pour toutes ces nominations, et je me suis mise à pleurer " confie la chanteuse.

En comptabilisant sa nomination et celle de la chanson "Shallow", "A Star Is Born" pourra peut-être décrocher un total de huit statuettes le 25 février prochain. Egalement en lice pour son interprétation de Jackson Maine, Bradley Cooper n'a en revanche pas été nommé pour ses talents de réalisateur... Une absence qui fait déjà jaser dans la presse, mais Lady Gaga préfère se concentrer sur le positif : " Vous savez, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Mais il sait qu'il est le meilleur cinéaste à mes yeux, et à ceux de tout le casting. Je sais qu'il est très heureux que nous soyons tous nommés. On est tous fou de joie pour cette reconnaissance ". Lady Gaga, dont l'agenda est occupé par sa double résidence à Las Vegas, promet de faire tout son possible pour venir chanter "Shallow" en direct durant la cérémonie. " Je crois que les gens oublient parfois que même s'il s'agit d'un gros film, nous sommes simplement des enfants qui jouent dans un bac à sable. D'être reconnue à ce niveau me fait chaud au coeur, parce que sincèrement et profondément, je me sens encore comme une enfant avec de grands rêves " conclut l'actrice. Un discours plein d'humilité !

