Caen. Chez Max, la success story normande

Après Louvigny, Venoix et Saint André, Maxence Blin a ouvert son quatrième salon de coiffure en plein centre-ville de Caen (calvados). " Chez Max Gold ", salon de coiffure pour hommes, propose des prestations haut de gamme à des prix abordables. Pour les plus audacieux, l'offre " Carte Blanche " permet au client d'accorder sa confiance jusqu'au bout en se découvrant uniquement à la fin de la coupe. Le salon de coiffure transporte sa clientèle dans une ambiance confidentielle et volontairement masculine, " une décoration qui me ressemble ", explique Maxence Blin. Le jeune entrepreneur ne compte pas arrêter là et pense déjà à une cinquième ouverture.

Pratique. 11 Boulevard Maréchal Leclerc, 14 000 Caen. Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Tel : 02 31 85 72 99