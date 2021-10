Rouen. Rouen : sans aucun papier, un conducteur interpellé

Il était près de 10 heures du matin, le mercredi 23 janvier 2019, lorsqu'une patrouille de police a repéré au niveau du rond-point de la Motte, à Rouen (Seine-Maritime), un véhicule qui circulait sans vignette de contrôle technique. L'équipage se lance derrière la Golf Volkswagen, qui s'arrête sans opposer de résistance rue Léon-Maletra, au pied du pont Flaubert.

Permis suspendu, carte grise invalide…

Après vérifications, les policiers se rendent compte que le contrôle technique de la voiture n'est plus valable depuis le mois d'avril 2017. La carte grise, elle, est barrée depuis novembre 2017. Depuis cette vente, le conducteur n'a pas fait les démarches pour mettre ses papiers à jour. Et pour cause : le jeune homme de 27 ans originaire d'Évreux (Eure) conduisait lui-même malgré la suspension de son permis.

Il a été placé en garde à vue tandis que sa voiture a été mise en fourrière.