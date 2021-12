Les secondes "Foulées de la voie verte"

la course est organisée sur l’ancienne voie ferrée, transformée en "voie verte", entre Alençon et Condé-sur-Huisne. L’épreuve 2012 a été présentée ce matin, avec toujours : un semi marathon. Mais aussi, et c’est la nouveauté de cette année : une épreuve sur 10km.

Autre nouveauté : un "Carnaval des Foulées de la Voie Verte" récompensera à l'arrivée : tous les coureurs déguisés sur le thème ''En vert de la tête au pied''.

Inscriptions sur: www.foulees-voie-verte.com