Sylvie Hoarau, moitié rouennaise du duo Brigitte

Paradoxalement, il aura fallu attendre que Sylvie Hoarau quitte l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), une fois son bac en poche, pour qu'elle se lance à fond dans la musique. Pourtant, ce sont bien les environs de la ville aux cent clochers qui ont été le terreau artistique de la moitié du duo musical Brigitte. Née d'une mère rouennaise et d'un père réunionnais, c'est à Saint-Pierre-lès-Elbeuf qu'elle grandit. Bien loin des paillettes et des repas à l'Olympia entre Alain Souchon et Maxime Le Forestier, à l'époque. Mais déjà en musique.

"J'ai toujours l'espoir de reconnaître quelqu'un"

"Mon papa était musicien amateur, donc il y avait toujours de la musique dans la maison et j'ai toujours chanté", se souvient-elle. Puis sont arrivées les années ado et "les copains qui avaient des groupes. Je me suis retrouvée à faire les chœurs dans un groupe punk", se souvient l'artiste. Avec les concerts du groupe de rock de son oncle, ce sont autant d'instants de vie "qui ont forcément à un moment influencé son parcours et sa musique".

Aujourd'hui connue du grand public avec sa complice Aurélie Saada, Sylvie Hoarau garde un attachement tout particulier pour l'agglomération et ses parages. Notamment pour la rue Eau-de-Robec, chargée de souvenirs de famille, ou pour la vallée de l'Oison où elle faisait "des balades à vélo". Maintenant, ce sont les concerts dans les salles des environs qui deviennent spéciaux. "Déjà, parce que toute ma famille et mes amis viennent. Et puis lorsque l'on fait des dédicaces avec le public après la scène, j'ai toujours l'espoir que quelqu'un que j'ai perdu de vue vienne me voir, comme un ancien copain de lycée. Mais ça n'est pas arrivé souvent", concède la chanteuse.

La scène rouennaise, Sylvie Hoarau ne devrait pas la retrouver tout de suite. Pour la tournée de concerts piano-voix prévue par Brigitte à partir de mai 2019, aucun passage n'est prévu au Zenith ou au 106. "Mais cette tournée commence à Deauville, ce n'est pas si loin", affirme l'artiste en rigolant.