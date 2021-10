Évreux. Vigilance orange : pas de transports scolaires dans l'Eure demain

En raison des conditions météorologiques et de la vigilance orange émise par Météo France, le Préfet de l'Eure a interdit la circulation des transports scolaires jeudi 24 janvier 2019 sur l'ensemble du département.

Le communiqué :

Le préfet de l'Eure, appelle chacun à la plus grande prudence et recommande à tous, de respecter les consignes suivantes :

• Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

• Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé.

• Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

• Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

• Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

• Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.

• Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

• N'utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.) les chauffages d'appoint à combustion en continu.