Alençon. Alençon : les travaux reprennent dans le centre-ville

Après une pause pour les fêtes de fin d'année, les travaux de repavages des rues piétonnes dans le centre-ville d'Alençon (Orne) reprennent mercredi 23 janvier 2019 : rue aux Sieurs et rue de la cave aux bœufs, où ils vont se poursuivre jusqu'au printemps.

D'autres travaux jusqu'à l'été 2019

Mais d'autres travaux sont également programmés : dès lundi 28 janvier, un autre chantier débutera au niveau du carrefour de la Grande rue et de la rue Saint Blaise, pour le renouvellement des réseaux de canalisations et le pavage qui reste à terminer sur quelques mètres, en haut de la Grande Rue. Les feux tricolores restent en place, même si le projet de création d'un giratoire n'est pas abandonné.

D'autres chantiers sont encore programmés pour plus tard : à compter de mi-mars pour la réfection de la Rue Etoupée et du bout de la place de La Magdeleine. Puis en Juillet et août avec la réfection du carrefour situé juste devant La Poste d'Alençon (Rue du 49ème Mobile, Rue du Bercail, Rue du Jeudi).

Mobilier urbain

Les bancs qui avaient été posés pour Noël sur la Place La Magdeleine ont été démontés, leur dossier va être installé et ils seront prochainement réinstallés. C'est aussi un immense banc et un arbre qui vont prochainement être installés sur le site du puits des forges.