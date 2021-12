A l’affiche : Nouveau départ

Pour trouver un nouveau départ, rien de tel qu’un déménagement. Après bien des déboires, il découvre enfin la maison de ses rêves, en pleine campagne. Mais elle abrite, sur son terrain, un zoo tombé en décrépitude qu’il ne peut ni vendre ni liquider. Très vite, Benjamin décide d’acheter la maison et de reprendre en main l’exploitation de ce zoo.

Les comédies familiales à l’américaine dégoulinent souvent de bons sentiments. Et il y en a, dans cette adaptation d’une histoire authentique, mais le grand mérite de Cameron Crowe est d’avoir réussi à y insuffler des scènes très réussies, certaines amusantes, d’autres poignantes. Loin de raconter seulement l’histoire d’une renaissance après un deuil cruel, cette œuvre parle des relations difficiles entre un père et son adolescent en révolte, qui peine à trouver sa place dans ce monde hostile. Matt Damon incarne avec talent ce père dépassé par les événements, et il est entouré d’une brochette d’excellents comédiens, dont la superbe Scarlett Johansson, dans un rôle un peu effacé. Mais dans cette jolie histoire, ce sont les animaux sauvages, lions, ours, tigres et autres paons et perroquets, qui tiennent finalement la vedette, aidés par la délicieuse Maggie Elizabeth Jones, qui interprète la fille du héros.