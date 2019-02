Normandie : c'est parti pour le début des inscriptions sur Parcoursup

La plateforme d'orientation post-bac, Parcoursup, a ouvert les inscriptions des vœux, mardi 22 janvier 2019. Les lycéens de Terminale qui vont entamer des études dans le supérieur et les étudiants en réorientation peuvent désormais inscrire leurs souhaits d'orientation jusqu'au 14 mars.

Des délais plus courts

C'est la deuxième année pour la plateforme Parcoursup qui a subi quelques ajustements avec un raccourcissement des délais. L'an dernier, de nombreux étudiants ont attendu la fin de l'été pour connaître leur établissement d'affectation. "Les réponses des formations, suite aux vœux émis, débuteront dès le 15 mai", explique le rectorat de la région académique de Normandie, dans un communiqué.

"Des points d'étapes ont été mis en place à trois moments clés de la procédure pour mieux la rythmer et échanger avec les candidats. L'objectif est de et leur permettre de confirmer progressivement leur projet et choix d'orientation." Le but : réduire l'attente et le stress chez les jeunes.

"C'est un peu flou encore, sachant que l'année dernière ça ne s'est pas hyper bien passé. On se pose des questions quant aux résultats", explique Margot, lycéenne en Terminale scientifique au lycée Corneille à Rouen (Seine-Maritime). Elle a peur d'obtenir des résultats à ses vœux que tard dans l'été "et de ne pas pouvoir s'organiser pour trouver un logement".

Le calendrier détaillé

À partir du 15 mars, les jeunes ne pourront plus modifier leurs vœux mais ils auront jusqu'au 3 avril pour finaliser leur dossier puis de confirmer leurs souhaits.

🗓️Le calendrier détaillé #Parcoursup 2019 est disponible ! Cette année la phase d'admission débute plus tôt (le 15 mai) et se termine plus tôt (le 19 juillet) pour vous permettre de trouver une place dans l'enseignement supérieur plus rapidement. ▶️ https://t.co/nai3JlOOnb pic.twitter.com/KKoyic3oo4 — Parcoursup (@parcoursup_info) 19 décembre 2018

Quant au nombre de vœux, ils sont toujours de dix maximum, avec des sous-voeux pour certaines formations. Les candidats n'ont plus besoin de les classer comme c'était le cas sur l'ancienne plateforme Admission post-bac. Plusieurs réponses peuvent ensuite être apportées par les établissements comme "oui", "oui si" ou "non".

Informations et inscription sur parcoursup.fr