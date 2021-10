Hors Normandie. BTS, le boys-band Sud Coréen va faire le tour du monde sur grand écran

C'est au cinéma que les fans du monde entier pourront vivre ce concert unique du groupe Sud Coréen BTS ; une journée spéciale est organisée ce Samedi 26 Janvier 2019. En France 126 salles décident de retransmettre le show déchaîné de ce boys-band.

Tout d'abord si vous n'avez jamais entendu parler du groupe, voici un de leur succès. Une vidéo vue plus de 600 millions de fois tout de même.

BTS est composé de 7 garçons talentueux et aborde un style unique, ces derniers ont même posé à côté de stars comme Kilian Mappé, Ariana Grande et The Weeknd en couverture du Time Magazine courant 2018.

Leur passage à Paris en Octobre dernier a été un véritable succès, les places se sont vendues en seulement quelques minutes. Ce rendez-vous cinéphile permettra à celles et ceux qui les ont manqués d'assister à une jolie séance de rattrapage.

Actuellement en tournée avec leur "BTS World tour love yourself" le groupe vous donne rendez-vous ce 26 Janvier à 15h depuis le stade olympique de Séoul et dans toutes les salles obscures diffusant le concert dans le monde, soit 3800 salles et 95 pays. Pour vous donner l'eau à la bouche les garçons ont mis en avant ce teaser.

Réservez vos places de ciné sur fr.loveyourselfinseoul.film.