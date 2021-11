Dieppe. L'astronaute normand Thomas Pesquet au cœur d'un nouveau film au cinéma

Moins d'un an après la sortie, en octobre 2018, du film 16 Levers de Soleil, le réalisateur français Pierre-Emmanuel Le Goff consacre un second documentaire au cinéma à l'astronaute normand Thomas Pesquet. Ce film s'intitule L'Étoffe d'un héros et sort en salles mercredi 7 août 2019.

Préparation au départ

Si le premier film racontait l'aventure de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, il s'agit cette fois de revenir sur la préparation du Normand avant son premier départ dans l'espace. Les caméras l'ont suivi à travers le monde, dans les différentes étapes de ses entraînements et de ses rencontres avec ses futurs équipiers.

Ce film donne aussi une idée de la préparation physique et mentale que chaque astronaute doit observer avant une mission dans l'espace. Et que Thomas Pesquet devra, à nouveau affronter, pour son prochain départ prévu en 2020.

Programmé dans peu de salles

À noter que ce nouveau documentaire consacré à Thomas Pesquet est proposé dans peu de salles de cinéma à travers la France. Un peu plus d'une dizaine projettent le film depuis mercredi 7 août 2019 et aucune salle ne se situe en Normandie. Il faut se rendre à Paris ou attendre la diffusion du documentaire à la télévision...

