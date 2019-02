Le Havre : la boutique de cannabidiol va pouvoir rouvrir

Weed Corner, une enseigne vendant du cannabidiol (un des composants du cannabis) avait ouvert ses portes en juillet 2018 au Havre (Seine-Maritime). Moins d'un mois après, le mercredi 8 août 2018, la police perquisitionnait ses locaux et fermait la boutique. En octobre 2018, Cyrille Bjaoui, le gérant, était placé en garde à vue. Il lui a été notifié l'interdiction d'exploiter son commerce.

Relaxe mais le parquet fait appel

Cyrille Bjaoui est passé devant le tribunal du Havre le mardi 8 janvier 2019 pour trafic de drogue et tromperie sur la marchandise. Il a été relaxé de tous les chefs d'inculpation. Les analyses de ses produits ont révélé des taux de THC de 0,007 % au plus bas et de 0,0147 % au plus haut (bien au-dessous du seuil légal de 0,2 %). Le parquet a décidé de faire appel de la décision.

Écoutez Cyrille Bjaoui :

Réouverture prévue mi-février

Cyrille Bjaoui a fait une demande auprès du parquet du Havre pour que lui soient restituées les clés de son commerce. Il compte rouvrir sa boutique Weed Corner dans le courant du mois de février 2019.