Cherbourg. Manche : un passeur condamné à deux ans de prison ferme

Un passeur bulgare de 30 ans a été condamné et écroué ce lundi 21 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Cherbourg (Manche) à deux ans de prison ferme après avoir été interpellé le mercredi 16 janvier 2019 à Cherbourg au volant d'une camionnette où étaient cachés dix migrants. L'homme s'apprêtait à embarquer pour Poole, dans le sud de l'Angleterre.

Dix ressortissants vietnamiens étaient entassés au fond du fourgon dans une cachette de deux mètres de long, 60 cm de large et 2,35 m de haut et équipée d'une table pour que les migrants puissent s'y loger au dessus et en dessous.

500 euros pour le passeur

Ce carrossier qui emploie deux personnes en Bulgarie a expliqué que 500 euros lui avaient été proposés en Bulgarie par un chauffeur de taxi pour convoyer ce camion, une aubaine pour ce passeur pour payer des dettes a-t-il expliqué devant le tribunal,