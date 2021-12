Nicolas Seube : "un match nul contre l'OM, on prend !"

Avec 11 défaites lors de ces 13 derniers matchs, l'Olympique de Marseille ne fait plus aussi peur qu'avant. Reste que la victoire contre l'Olympique lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue samedi dernier, "a dû faire beaucoup de bien au groupe marseillais qui a dû reprendre confiance en lui", de l'avis du capitaine du Stade Malherbe Caen, Nicolas Seube. "C'est vrai que l'OM joue beaucoup en ce moment, et donc ce sera une donnée importante qui nous permettra d'être plus frais qu'eux. Maintenant, il va falloir s'en servir".

Le milieu de terrain bas-normand refuse de penser que les Marseillais ne joueront pas à fond leur chance, alors que les hommes de Didier Dechamps n'ont plus grand chose à espérer en championnat. "L'OM reste un club prestigieux et aura a cœur de s'imposer".

De son côté, le Stade Malherbe cherchera à enchaîner une deuxième victoire consécutive, qui permettrait au SMC de s'éloigner un petit peu de la zone de relégation. "Maintenant, tout point sera bon à prendre, car on voir que le classement est très serré et que chaque point est important. Un match nul, on prend. Avec une victoire, pourrait s'éloigner de la zone rouge. A nous de le faire".