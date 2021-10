Rouen. Football : le CMS Oissel s'impose face à Mantes

Après un match nul à Vitré (1-1), les joueurs du CMS Oissel (Seine-Maritime) ont retrouvé la victoire le samedi 19 janvier 2019 face au FC Mantois (2-0), lors de la 17e journée de National 2, sur leur pelouse du stade Marcel-Billard.

Petit bond au classement

Face à la lanterne rouge, les Bleus de Romain Djoubri ont assuré l'essentiel en inscrivant un but par mi-temps, par Sene et par Mayulu. Deux réalisations et qui leur permettent de prendre les trois points de la victoire et de prendre une bouffée d'air bienvenue au classement. Les Osseliens se repositionnent à la huitième place avant d'aborder un derby normand, avec le déplacement à Granville le samedi 2 février 2019 pour la 18e journée.