Rouen. Football : le CMS Oissel fait match nul à Vitré

Pour la reprise de National 2, les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime) n'ont pu faire mieux qu'un match nul sur le score de (1-1) le samedi 12 janvier 2019 face à l'équipe de Vitré, lors de la 16e journée.

Le CMSO espérait mieux

Et pourtant, les Osseliens avaient réussi à prendre l'avantage dans la première mi-temps, en menant 1-0 après un but de Silemane Sene. Mais les Normands ne sont pas parvenus à tenir ce résultat jusqu'au bout de la rencontre. Malheureusement pour le club de la banlieue rouennaise, les locaux sont parvenus à revenir à 1-1 en toute fin de match et les deux équipes ont dû se partager les points du match nul. Rageant pour le CMSO.

Douzièmes au classement, les joueurs de Romain Djoubri recevront au stade Marcel Billard le FC Mantois pour leur prochain match le samedi 19 janvier 2019.