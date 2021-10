Le-Havre. Football (Ligue 2) : Le Top 5 dans le viseur du HAC avant le Red Star 

Après sa victoire spectaculaire face à Valenciennes (4-3), mardi 15 janvier 2019, le HAC reçoit un autre mal classé, le Red Star (19e), lundi 21 janvier 2019 en match décalé de la 21e journée de Ligue 2. Une belle occasion pour les Ciel et Marine, invaincus en championnat depuis près de deux mois, de se rapprocher du Top 5. " On espère pouvoir recoller encore un peu plus ", ambitionne le coach havrais, Oswald Tanchot. " On est sur une dynamique porteuse qui donne un élan intéressant à l'équipe. Il y a un bon climat de travail, mais il ne faut pas se relâcher, car tout cela reste très fragile. "

" On n'est pas très loin de la 5e place, ni même de la 3e. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée ", prédit Alimami Gory, auteur face à Valenciennes de son premier doublé sur la scène professionnelle, confortant ainsi son statut de meilleur du HAC avec six réalisations depuis le début de saison.

" Personne n'est intouchable, ni irrattrapable "

Si les Havrais ont été parfois raillés pour leur manque de constance, force est de constater qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas parmi les candidats à l'accession, à l'image de Lorient, surpris chez lui par le Gazelec Ajaccio (0-1), vendredi 18 janvier 2019. " Les résultats sont parfois étonnants ", note Oswald Tanchot. " Il y a peu de différences entre les équipes, et pour tout le monde, les matches sont durs à gagner. A part Metz et Brest, qui sont sur de très bons rythmes, tous les autres ont leur coup de moins bien. Personne n'est intouchable, ni irrattrapable. A nous d'être plus réguliers et de monter en régime jusqu'à la fin de saison. "

Cela tend déjà à se confirmer au Stade Océane, où le HAC reste sur 4 victoires et 1 nul. Face au Red Star, englué dans la zone des relégables depuis le début de saison, on se dit que l'occasion est belle de prolonger la série. Attention tout de même car les Audoniens vont beaucoup mieux depuis quelque temps. Leurs trois derniers résultats se sont en effet soldés par deux victoires contre Sochaux (3-0) et Lens (1-0) et un nul sur la pelouse du Paris FC (1-1). Ce ne sera pas une partie de plaisir, les Ciel et Marine doivent en avoir bien conscience.

HAC – Red Star, lundi 21 janvier 2019 à 21 h au Stade Océane

