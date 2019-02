200 postes à pourvoir dans les établissements Barrière à Deauville

Le groupe Barrière, plus gros employeur de la station balnéaire de Deauville (Calvados), va lancer sa campagne de recrutement 2019. Pour ses hôtels, spas, bars et restaurants ou encore le casino, Barrière est à la recherche de 200 personnes. Les emplois sont à pourvoir dans différents secteurs : hôtellerie (bagagiste, femme de chambre, voiturier, concierge, etc.), restauration (commis de cuisine, plongeur, chef de partie, sommelier, barman, etc.) et bien-être (thérapeutes, responsable de soins, etc).

Des entretiens sont prévus lundi 4 février 2019 à l'Hôtel Barrière Le Royal de Deauville pour les candidats. Se munir de plusieurs CV.