Calvados. Déficients intellectuels, ils s'activent pour les fêtes de fin d'année

Ça fourmille de partout à l'ESAT de Colombelles ! Plein de petites mains s'efforcent de fabriquer toutes sortes de produits, principalement alimentaires. Les travailleurs sont porteurs de handicaps comme la trisomie 21 ou des troubles du spectre autistique.

Ce milieu protégé leur permet de produire quelque chose, "et surtout d'avoir un boulot comme tout le monde", ajoute fièrement Kathia Yvon, l'une des travailleuses. En ces fêtes de fin d'année, les demandes affluent : chocolat, coffrets cadeaux, emballages… Il y a de quoi faire !

"L'aide par le travail"

Le directeur de l'ESAT explique : "Il y a ici la notion d'aide par le travail. Grâce à nos ateliers, ils vont monter en compétence, apprendre un métier. Nous fabriquons des produits diversifiés, grâce à 360 travailleurs déficients intellectuels sur trois sites différents." Le but est de préparer les personnes à une éventuelle insertion professionnelle, dans le milieu du travail dit "ordinaire", et qu'elles gagnent en autonomie.

Un environnement protégé

A quelques jours de Noël, ils fabriquent de nombreux produits, notamment pour leur magasin Gourm'Handi'ses, situé dans le centre-ville de Caen. Chacun met la main à la pâte, et pour Rosa Montolio, aucun doute, elle est bien mieux ici qu'en entreprise. "Je me plais bien à l'ESAT, ça nous aide. Ici, je suis bien accompagnée alors qu'en entreprise, je serais perdue parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire." Il y a sur ce site un accompagnateur pour 15 travailleurs, leur permettant d'avoir un suivi et une référence. "Ils sont très exigeants, parfois plus que les clients eux-mêmes !", s'amuse Delphine Dupont, directrice adjointe. Dans les différents ateliers, les visages sont crispés de concentration, "je travaille bien et en plus, j'ai des copines ici !", claironne Blandine Fringant.