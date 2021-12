The Voice, Atef atteint des sommets

Atef est le candidat de l'équipe de Garou qui a fait pleurer Louis Bertignac, rocker au coeur fragile, dans l'émission The Voice sur TF1 le samedi 14 avril.

Atef est professeur de chant à Toulon. Sa voix d'enfant, sa sensibilité et son humilité sont plébiscitées par les téléspectateurs de The Voice.

Son interprétation du titre "comme toi" de Jean-Jacques Goldman a enchanté les coachs et le public de l'émission.

Et pourtant... cette même interprétation n'a pas du tout séduite l'auteur de ces quelques lignes. Trop angélique, trop "racoleuse" dans les sentiments, trop "gnan-gnan". On ne peut pas plaire à tout le monde ! Par ailleurs, le personnage est très touchant et son talent certain. J'aimerais beaucoup l'entendre sur l'Ave Maria de Shubert.

crédit photo : Bureau233

Ecoutez sur tendanceouest.com l'interview exclusive d'Atef pour Les Indés Radios :

- Son ressenti sur scène,

- Ses lieux à Toulon,

- Son prime de samedi.