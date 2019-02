À Caen, des enseignants en colère contre la réforme scolaire

En cette période de grand débat national, tout le monde semble avoir son mot à dire. Dans la même lignée que le groupe des "Stylos Rouges", groupe de profs qui se sent oublié par le Gouvernement, une quarantaine de professeurs des lycées Jean Rostand et Augustin Fresnel de Caen (Calvados) a fait savoir son mécontentement quant à la réforme scolaire. Ils militent contre la baisse de leur pouvoir d'achat, leur manque de moyens et de possibles suppressions de postes.

Quelles conséquences ?

À Thomas Dupont-Federici, membre du syndicat SNES (Syndicat National des Enseignements de Second degré) et professeur d'économie au lycée Rostand de témoigner : "La conséquence est la surcharge des classes. Le fait qu'elles soient déjà à 35 élèves, c'était fréquent mais maintenant ça va devenir la norme. On est véritablement inquiets pour nous, les élèves et leurs parents vis-à-vis des conditions de travail et d'apprentissage. En France, on a l'impression que l'éducation est vécue comme un coût plutôt qu'un investissement".

"Cette réforme va trop vite"

Autre sujet d'inquiétude : le choix de matière des élèves de seconde avant même que les programmes à venir ne soient connus par les professeurs. Une situation paradoxale très mal vécue. "Dès la fin janvier, les élèves doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire l'an prochain tandis que certains programmes ne sont pas définitifs et d'autres ne sont pas encore sortis. On a peur car on ne sait pas quoi répondre à nos élèves. Sur quelle base vont-ils faire leurs choix ?", insiste-t-il, inquiet.

Sébastien Chieu, professeur de mathématiques au lycée Fresnel et représentant de la CGT, se plaint notamment du manque de professionnalisme du Ministère :

Une possible grève des profs

Dégradations des conditions de travail, salaires gelés, un mauvaise adéquation entre les projets et les moyens disponibles dans les lycées, telles sont les revendications de ces professeurs de l'enseignement secondaire. Quid de la suite ? Un appel à la grève, comme l'explique Sébastien Chieu, qui aura lieu jeudi 24 janvier à 10h30 à la place de théâtre de Caen.

Au lycée Rostand, une consultation lycéenne est également organisée par les élèves. Si elle est votée, elle sera proposée au Rectorat de Caen prochainement. Affaire à suivre.