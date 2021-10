Hors Normandie. 10 year challenge, le défi qui cartonne sur les réseaux sociaux

À quoi ressemblions-nous il y a 10 ans ? C'est le principe, simple et amusant, du 10 year challenge. Le défi consiste à mettre 2 photos côte à côte et montrer l'évolution physique d'une personne. Le défi est né de l'initiative de Damon Lane qui a publié, le 11 janvier, un montage avec une photo de lui en 2009 et une autre en 2019. Depuis le défi a ses adeptes auprès de nombreux internautes et de stars.

Découvrez les meilleurs 10 year challenge :

Kylian M'Bappe a troqué le maillot de Rennes contre un maillot 2 étoiles et une fausse Coupe du Monde contre la vraie.

Ne cherchez pas plus loin. Il est là, le meilleur #10yearchallenge de l'histoire : pic.twitter.com/bNEiKdDwD2 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 15, 2019

Bruce Jenner, vedette de l'émission "L'incroyable famille Kardashian" mais aussi champion olympique et recordman du monde du décathlon est devenu Caitlyn Jenner.

Eva Longoria, actrice dans Desperate Housewives et ex-femme de Tony Parker n'a pas pris une ride.

Pharell Williams serait t'il un vampire ?

En dix ans Paul Pogba a pris le temps de faire les contours.

Neymar a perdus ses boutons d'acné et son appareil dentaire.

Joyce Jonathan a elle aussi bien changé en 10 ans !