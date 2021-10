Hors Normandie. Les invisibles, un beau film pour commencer l'année

Aujourd'hui, je vous parle du film " Les invisibles " avec Audrey Lamy.

Le film du jour est classé dans la catégorie comédie. Point. Sans plus. Je ne suis pas d'accord, je me sens obligée de rajouter un adjectif à cette définition. Pour moi " Les invisibles " est une comédie certes, mais une comédie sociale voire dramatique.

Effectivement, j'ai beaucoup ri. La façon de raconter cette histoire est très bien tournée car c'est un sujet assez lourd à la base. Quand j'ai regardé ce film, j'ai eu l'impression que chaque femme en difficulté pouvait être croisée dans la vraie vie, à chaque coin de rue. Chacune avec leur histoire difficile, et leur difficulté d'insertion ou réinsertion dans la vie.

Et pourtant donc, j'ai beaucoup ri avec elles. Pas d'elles mais avec elles, et c'est là que le film est bon. Aucun jugement mais beaucoup d'empathie envers ces femmes en difficulté. Le travail social des professionnelles responsables du centre est bien mis en avant, et les limites de notre système également. J'imagine que jongler entre rentabilité et accompagnement personnalisé est terrible au quotidien, face à ces situations difficiles.

Ce qui rend le film très sympathique, c'est cette justesse des cas rencontrés et le jeu des actrices. Audrey Lamy et Déborah Lukumuena sont très solaires et ont une force et une énergie communicative. Les femmes qui incarnent les résidentes du centre sont non professionnelles et ont été SDF, et cela se ressent dans l'authenticité du film. Je me suis attchée à elles, j'ai ressenti les hauts et les bas de chacun des protagonistes, une réussite.

Les invisibles est un très beau film qui aborde avec beaucoup d'humour la question difficile de la précarité et de la dignité. Une petite pépite qui nous fera rire entre 2 pincements au coeur. Un film à ne pas manquer, actuellement au cinéma.

