Bourgtheroulde-Infreville. [Photos] Grand-Bourgtheroulde se prépare à la venue d'Emmanuel Macron

À 24 heures de l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron, dans la commune de Grand-Bourgtheroulde (Eure), les préparatifs s'accélèrent. Dès le début de matinée du lundi 14 janvier 2019, plusieurs fourgons de gendarmes mobiles ont pris place autour du complexe sportif Benedetti. C'est là que le chef de l'État est attendu à partir de 15 heures.

La circulation interdite

Des inspections ont été menées dans le bâtiment et aux alentours, tandis que des agents de la communauté de communes sont venus installer le matériel dans le complexe sportif. Des barrières ont été installées autour du site pour empêcher tout stationnement.

Pour les riverains, des interdictions de se garer dans les rues sont en vigueur du lundi 14 janvier 17 heures jusqu'au mardi 15 janvier 22 heures tout autour du complexe sportif. "La circulation sur le territoire communal sera limitée durant la journée", prévient la communauté de communes. Elle sera notamment totalement interdite à tous véhicules "entre 14h15 et 15 heures, sauf piétons" le jour de la venue du président de la République.

Plusieurs fourgons de gendarmes mobiles sont déjà déployés autour du gymnase où interviendra Emmanuel Macron. - Amaury Tremblay

C'est dans ce gymnase qu'Emmanuel Macron est attendu. - Amaury Tremblay

Plusieurs filtrages sont prévus également aux alentours de la commune de Grand-Bourgtheroulde par les forces de l'ordre. Il est fortement conseillé d'être bien munis des papiers de son véhicule pour accéder au centre-ville.

Les banques fermées

La plupart des services habituels seront accessibles comme le multi-accueil et l'accueil périscolaire de Grand-Bourgtheroulde. Par contre, la déchetterie et le château seront fermés toute la journée. À noter que la sortie du collège, situé juste à côté du complexe sportif, s'effectuera à compter de 15h35, et non à 14h30, par le portail rue de Thuit Hébert (Segpa) pour tous les enfants.

Certaines banques se sont protégées dans l'éventualité de manifestations et de dégradations. - Amaury Tremblay

Par contre, en prévision de possibles manifestations aux abords du complexe sportif, les établissements bancaires de la commune seront fermés. Certains ont d'ailleurs protégé leur vitrine pour parer à toutes dégradations.

Des mesures de restrictions

La préfecture de l'Eure a également pris un arrêté pour interdire la distribution et la vente de carburants et de produits chimiques, inflammables ou explosifs en contenant. La mesure s'étend jusqu'à mardi minuit.

De même pour le port et le transport d'objet pouvant constituer une arme par destination, d'armes de chasse et de munitions. Mais aussi la vente et l'utilisation de certains artifices.