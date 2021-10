Caen. Découvrez sur scène l'humoriste et Youtubeur Max Bird, le mercredi 6 février 2019 au Cargö à Caen

Max Bird sur scène, c'est un peu comme si Jim Carrey présentait " C'est Pas Sorcier ". À la fois instructif, visuel et déjanté, le comédien s'éloigne des codes du one man show et nous emporte dans des contrées humoristiques nouvelles, à la recherche d'un oiseau rare dans la jungle d'Amazonie, dans les méandres microscopiques du corps humain ou encore au milieu des querelles divines de l'Egypte ancienne.