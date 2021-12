Handisport : Parfum Olympique à Créances

Il s'agit désormais d'une date incontournable dans le calendrier de Handbike. Pour les néophytes, le handbike n'est autre qu'un vélo à trois roues propulsé à l'aide des bras, spécifiquement étudié pour les personnes en situation de handicap.

En cette année Olympique, le gratin du Handbike français se retrouve ce samedi pour la course en ligne dans les rues de Créances avec plus de 50 concurrents, et dimanche matin pour le contre la montre de Lessay à Geffosses. Retrouvez la présentation de cette course avec Jean-Paul Leplumey, président de Créances Handisport, association organisatrice de l'évènement...

La présentation de la course avec Jean-Paul Leplumey