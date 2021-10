Mondeville. Basket (LFB). Battu par Villeneuve d'Ascq, Mondeville est toujours au point mort

Le match.

C'était le premier match à domicile de l'année 2019. Ce dimanche 13 janvier, l'USOM n'a encore pas goûté aux joies du succès face à Villeneuve d'Ascq. Sixièmes de Ligue Féminine à égalité avec la Roche Vendée et Charleville-Mezières, les partenaires de Gomis n'ont pas laissé la moindre miette aux locales encore emmenées par ses trois maîtres Thorburn, Mann et Gaucher (56-67). Sur les mêmes longueurs d'ondes qu'en fin 2018, les locales démarraient pourtant bien la partie, venant même mener au score via leur Américaine (10-7, 8'). Mais embarquées dans des duels physiques de taille, les mondevillaises manquaient leur deuxième quart et le trou se créait (21-31, 20').

Hurt, pas encore prête

Valeureuses et déterminées, les Calvadosiennes s'accrochaient dans le troisième quart et montraient aussi leur capacité à donner du fil à retordre à une formation nordiste de gros calibre. L'écart restait toutefois identique (33-42, 30') mais "les rouges et blanches" n'avaient pas terminé leurs efforts. Elles recollaient même à -4 à 5 minutes du terme. La hiérarchie était respectée. Les Nordistes géraient parfaitement leur fin de match et venaient l'emporter de 11 points. Les 17 minutes passées de Courtney Hurt sur le terrain, pour 4 points, montrent en quoi la recrue hivernale n'est pas totalement prête…

La réaction.

R.Lhermitte (entraîneur USOM) : "Villeneuve est ultra athlétique voire celle la plus athlétique du championnat. Cela a donc été difficile même si nous n'avons pas manqué d'envie. On a répondu au combat physique. C'est une déception car j'ai vu le visage de Villeneuve qui a mis 30 points à Montpellier. Nous, on n'en a pas pris 30. On s'est bien battu et on a encore ce problème de confiance qui nous empêche de progresser ensemble. Il faut continuer à penser positif".

La Fiche.

10-11 / 11-20 / 12-11 / 23-25

Mondeville : Djekoundade 4, Gaucher 14, Thorburn 6, Tadic 2, Mann 16, Hurt 4, Kone 8, Salgues, Guennoc 2, Bussiere. Entr : R.Lhermitte.

Villeneuve d'Ascq : Gomis 20, Diallo 13, Mendy 8, Bjorklund 2, Evans 6, Bremont 3, Kamba 2, Bar 9, Jakovljevic, Sy Diop. Entr : F. Dusart.