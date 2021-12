Envoi des professions de foi : Une tâche manuelle

Nous sommes à quelques jours du1er tour des élections pour la présidentielle. Nous recevrons tous dans quelques jours, ce que l’on appelle, "la propagande électorale", cette grosse enveloppe marron, de 115 g, qui contient les professions de foi des candidats. Ce sont les préfectures qui sont en charge d’organiser la préparation et l’envoi de ces courriers électoraux.

Dans la Manche par exemple deux centres ont été ouverts près de Saint-Lô et à Cherbourg pour préparer plus de 370.000 enveloppes. 327 personnes, dont 162 demandeurs d’emploi, ont été recrutés pour cette activité, près de Saint-Lô et 140 à Cherbourg.

44 tonnes de papier

L’activité bat donc son plein, sans la moindre automatisation, tout est fait à la main. Un travail qui demande de la rigueur. Et il n’est question ici de faire état de sa sensibilité politique, et d’oublier une seule promesse de foi.

Dans la Manche, le travail a pris une journée d’avance. Dans ce département, il aura fallu mettre sous enveloppe quelques 44 tonnes de papier . Il y a au total 1.062.674 Bas-Normands inscrits sur les listes électorales. Plus de 480.000 dans le Calvados, 371.000 dans la Manche et 211.000 dans l’Orne.

Il faudra recommencer, avec plus que deux candidats, pour le second tour de l’élection

présidentielle, avant les élections législatives de juin.

Ecoutez Laurent Lefèvre. Il est le chef du bureau des élections à la préfecture de la Manche, puis Yannick, demandeur d'emploi, recruté pour ces opérations électorales .