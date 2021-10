Flamanville. Centrale de Flamanville : l'heure du check-up pour le réacteur n°2

Alors que celle du réacteur n°1 n'est pas encore terminée, la visite décennale du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche) a débuté, dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 janvier 2019.

1700 personnels dédiés

Il a été mis à l'arrêt à 00h30, pour 160 jours. EDF va entamer un check-up complet du réacteur, qui n'intervient que tous les 10 ans, avec des tests sur les gros équipements comme la cuve, mais aussi des remplacements et modernisation de matériel.

1700 personnels EDF et prestataires vont rejoindre la centrale pour assurer ces chantiers, ce qui portera les effectifs à un peu plus de 2000 personnes au plus fort de l'opération.

Le n°1 bientôt reconnecté

Chaque visite décennale est estimée à 60 millions d'euros. Celle du réacteur n°1 s'achève, puisqu'il devrait être reconnecté au réseau mardi 15 janvier, avec environ quatre mois de retard sur le planning initial, en raison de "quelques aléas industriels" sur certains matériels. "Ce sont de grosses opérations, organisées un an et demi à l'avance, rappelle Philippe Legrand, directeur de la communication de la centrale, certains équipements ne sont vérifiés de façon approfondie que tous les dix ans". Une partie du personnel mobilisé sur le check-up du réacteur n°1 le sera également sur le second. Les aléas du n°1 vont permettre d'anticiper le changement de certaines pièces, "en parallèle du planning initialement prévu".