Alençon. Orne : première réunion départementale des Gilets jaunes

Une semaine avant le lancement par Emmanuel Macron en Normandie, du "grand débat national", une très grosse participation mercredi soir 9 janvier à Alençon (Orne) : plus de 200 personnes se sont réunies salle Baudelaire. Tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle, pour participer à une réunion initiée par les Gilets jaunes de l'Orne sur l'urgence sociale, économique et écologique en France.

Cette réunion a débuté par un tour d'horizon de la mobilisation depuis le 17 novembre dans différentes villes de l'Orne, à Alençon, Argentan, Sées, dans le Perche, avant l'énoncé des revendications des Gilets Jaunes : "lutter contre une caste qui s'est tout approprié, dignité, lutte contre la disparition des libertés, retour des services publics, baisse des taxes et des impôts".

La salle Baudelaire pleine comme un oeuf. - Eric Mas

Un débat s'est ensuite ouvert avec la salle pour détailler entre autres : une hausse conséquente des revenus, une baisse et une meilleure répartition des impôts et des taxes, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la suppression de la CSG sur les retraites, l'attribution du CICE aux seules PME créatrices d'emploi, la taxation des revenus indécents et des Gafa, audit complet des dépenses publiques, davantage de lutte contre les fraudes, davantage de démocratie avec le RIC, le retour des services publics, une écologie du bon sens avec une consommation de proximité… et retour du 90km/h sur les routes…

Arrêtez d'emmerder les Français a lâché un participant, on étouffe sous une diarrhée réglementaire explique un autre… un troisième a réclamé : rendez-nous nos APL…

Les Gilets Jaunes du secteur d'Argentan se réuniront ce jeudi soir 10 janvier 2019 à 20h à la salle de Tournai-sur-Dives.