LFB : Hervé Coudray se confie avant le décisif Mondeville-Basket Landes

"Nous avons la chance de jouer à domicile, devant notre public qui nous soutiendra et comme on n'a pas perdu beaucoup de matchs à domicile cette saison, il y a de bonnes raisons de rester sur une bonne dynamique" a fait savoir Hervé Coudray le coach de Mondeville, avant de défier Basket Landes ce mercredi soir à 20h, à la halle Bérégovoy. Un succès est d'autant plus espérer du côté de l'USOM qu'il assurerait au meilleur club de basket bas-normand, une place en demi-finale du championnat de France.

Déjà une bonne saison

"Basket Landes est une très bonne équipe qui met beaucoup d'agressivité, qui reste dangereuse aussi bien loin du cercle que près du panier", estime Hervé Coudray. Actuellement 5e au classement, Basket landes rêves de venir s'imposer en Basse-Normandie ce mercredi soir, puisqu'en cas de victoire des visiteuses, ce sont elles qui obtiendraient un billet pour le final four.

"Ce qui droit briller c'est de gagner un titre de champion de France, même si on en est loin. L'idée c'est d'abord de gagner contre Basket Landes", complète Hervé Coudray. "On est dans les huit meilleures équipes françaises, voire dans les cinq ce qui est déjà une bonne saison. En cas de victoire contre Basket Landes ça sera une très bonne saison. C'est derrière ce genre de match qu'on gagne en expérience car beaucoup il y a beaucoup d'intensité physique et de pression à gérer".

Audio > La réaction d'Hervé Coudray avant Mondeville-Basket Landes.