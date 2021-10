Mondeville. Christophe Lemaitre, première tête d'affiche du meeting de Mondeville 2019 !

Il est de retour ! Christophe Lemaitre, sprinteur tricolore, est la première tête d'affiche de la 17e édition du meeting de Mondeville. Le Français, médaillé de bronze sur 200m lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, va de nouveau fouler la piste de la Halle d'Ornano le samedi 2 février prochain. Son objectif est clair : il veut monter sur la plus haute marche du podium olympique d'ici un peu plus d'un an, lors des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020.

À Mondeville pour la 4e fois de suite

Le meeting organisé par l'AOMH représente donc une étape dans sa préparation. Éliminé dès les séries suite à un faux-départ lors de sa première venue à Mondeville en 2016, le spécialiste du sprint qui sera engagé sur 60m n'avait pas fait un retour glorieux l'année suivante. En 2017, il avait terminé dernier de la finale en 6''66. Il aura fallu attendre février 2018 pour qu'il devienne le chouchou du public mondevillais. Il avait devancé son compatriote Jimmy Vicaut en 6''58. Va-t-il décrocher un record de piste cette année ?