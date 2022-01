Mondeville. Meeting d'athlétisme de Mondeville : "Un spectacle bien huilé"

Plus de 140 athlètes sont attendus samedi 4 février 2017, pour la 14e édition du meeting d'athlétisme de Mondeville. Retour sur l'organisation avec Florian Rothenmacher, responsable du plateau.

Quelles sont les grandes têtes d'affiche attendues cette année au meeting de Mondeville ?

Le grand nom que tout le monde connaît, et que tout le monde a hâte de retrouver, c'est Christophe Lemaitre qui revient cette année, malgré la forte concurrence du meeting de Karlsruhe (Allemagne). Il aime venir à Mondeville pour lancer sa saison hivernale et il revient avec une médaille de bronze, glanée cet été aux Jeux olympiques de Rio.

A-t-on d'autres noms qui peuvent parler au public ?

Sur le sprint, on a l'immense chance d'avoir Dwain Chambers, qu'on a pu côtoyer cet été à Hérouville ou Kim Collins qui est déjà venu il y a quelques années à Mondeville. En ce qui concerne les Français, on aura le plaisir de recevoir de nouveau Garfield Darien, qui a débuté sa saison très fort.

Quel est le programme des courses ?

La première épreuve, qui lance le meeting, c'est le triple saut féminin qui débute à 18h50. Les courses vont véritablement commencer à partir de 19h avec les séries et les 60m haies masculins et féminins.

On peut aussi souligner le travail des bénévoles sur cet événement, combien sont-ils et quel rôle jouent-ils ?

On a, sur la longueur totale, entre 150 et 160 bénévoles qui oeuvrent en tant que jurys, sécurité, chauffeurs, etc... C'est beaucoup de monde qui s'investit pour l'événement et il est nécessaire d'avoir toutes ces petites fourmis qui grouillent pour permettre à tous les athlètes et tous les spectateurs d'avoir un beau spectacle qui parait huilé comme si de rien n'était.

En terme de billetterie, comment fait-on pour récupérer ses places ?

Le plus simple c'est d'utiliser les systèmes de billetterie par internet. Vous trouverez tous les liens sur notre site www.meeting-mondeville.com. C'est l'idéal, vous arriverez à l'entrée et vous êtes sûrs d'avoir des places puisque le nombre de place est limité dans la Halle d'Ornano.

