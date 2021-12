Hérouville Saint-Clair. Athlétisme. Du handisport au Meeting d'Hérouville

Chaque année, les organisateurs tentent de trouver des alternatives pour innover sur chaque édition des meetings d'hiver et d'été. Pour l'édition 2017 du Meeting de Mondeville en février dernier, des amateurs avaient eu la chance de pouvoir courir en plein coeur de l'événement. Ce jeudi 15 juin 2017, pour le Meeting d'Hérouville, le handisport sera à l'honneur. Une nouveauté pour cette 13e édition, qui permet de rompre les préjugés entre valides et handicapés.

Un plateau trés relevé

Christophe Lemarié, coordonnateur général de l'événement s'en explique : "Je souhaite vraiment changer l'image de l'athlétisme qui est vu comme un sport un peu élitiste. A Hérouville, dans un stade entouré d'immeubles et de quartiers, on a souhaité rendre cet événement populaire accessible à tous, et être suivi par l'ensemble des Hérouvillais. Et, parmi eux, il y a aussi des gens qui ont un handicap psychique ou moteur et on veut leur offrir la possibilité de s'épanouir et d'aimer notre sport comme on l'aime."

Florian Rotenmascher, responsable du plateau, complète : "On avait déjà essayé de le mettre en place l'année passée mais ça a été sans succès pour diverses raisons. L'objectif, c'est de montrer que le handisport a sa place parmi le sport et que ce n'est pas quelque chose de différent. C'est d'ailleurs pour cela que l'épreuve est placée en plein coeur du meeting. De plus, on a souhaité mélanger les handicaps : on aura deux athlètes en handicap visuel qui seront guidés, ainsi que deux athlètes ayant des soucis moteurs avec une prothèse. Cela permet de mettre en valeur les athlètes aux handicaps différents. Et puis on aura un plateau de haut vol avec par exemple Timothée Adolphe, Clavel Kayitaré ou Trésor Makunda".

A LIRE AUSSI.

Meeting d'athlétisme de Mondeville : "Un spectacle bien huilé"

Athlétisme : En piste pour le meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Athlétisme: Usain Bolt, légende et rockstar du sprint