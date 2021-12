Maud Cloutier, 25 ans, a été diplômée du Master STAPS option Management du Sport en 2015 à Caen (Calvados). Bénévole et chargée de communication au sein de l'AOMH (Athlé Organisation Mondeville Hérouville), elle nous a livré ses plus beaux souvenirs à Hérouville...

Chambers et 110m haies

"J'ai deux plus beaux souvenirs ici : en 2013, j'étais en stage et c'était le premier événement auquel je participais en tant qu'organisateur. Après tout ce travail, c'était intéressant et émouvant de voir la foule et de vivre une superbe ambiance. J'étais très impressionnée par les courses et surtout le 110m haies, la vitesse et l'aisance avec laquelle les athlètes passent les haies. Le plus récent reste celui de l'an dernier, avec Dwain Chambers (vainqueur du 100 m, ndlr) qui a joué le jeu en participant aux Athlekids et qui a gagné sa course sur le fil. Il a mis l'ambiance comme un fou dans les tribunes. Ça fait plaisir".

