Saint-Lô. Les ramasseurs de la Manche nettoient les plages et les rues

Vous vous baladez sur la plage, en forêt ou même dans la rue. Prenez le temps de vous baisser et ramasser quelques déchets afin de les collecter et les jeter dans une poubelle. Prenez votre collecte en photo et partagez la sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JeRamasseDansLaManche ou sur leur page Facebook.

Ce pari a été lancé par Jean-Christophe Hélaine, un habitant de la Manche qui en avait assez de voir les plages de son département souvent salies par des détritus.

À plusieurs, ils se sont également mis en chasse des mégots dans les rues de Saint-Lô. Ce sont plus de 60 000 cigarettes qui ont été ramassées en quelques heures.

Une opération qui sera prochainement reconduite comme nous l'explique l'un des instigateurs de ce projet.