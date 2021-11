Calvadose de Rock va feter sa 13ème bougie aux côtés d'Asaf Avidan, Blankass et Juveniles

Vous pourrez vous laissez emporter par l'univers poétique de Thomas Fersen, GiedRé, le rock français de Blankass, le groove de Ceux qui marchent debout, la new wave de Juveniles, la classe de Applause, la fougue de Dissonant nation, la voix venue d'une autre dimension de Asaf Avidan, et le rock british de The Nes Nation pour la découverte régionale.

PROGRAMMATION :



vendredi 3 août :



The nes nation (indie rock) - Ceux qui marchent debout(tout à fonk) - GiedRé (chanson pas romantique) - Blankass (rock) - Thomas Fersen (chanson)



samedi 4 août :



Asaf Avidan (Objet Folkant Non Identifié) - Applause (rock protéiforme) - Dissonant nation (power trio) - Juveniles (new wave)



INFOS PRATIQUES :



Tarifs préventes : 12 € un soir – 16 € les deux soirées

(jusqu'au 30 juin - après le 30/06 :

16 € et 22 €)



Location dans le réseau Leclerc, Auchan, Cora, ticketnet.fr, en ligne sur notre site, au service action culturelle (Hôtel du Doyen – 14400 Bayeux), et sur place pendant le festival.



Ouverture des portes à 19h (restauration sur place )



Concerts dès 20h



Accès : Ferme de Sully – Route de Port-en-Bessin D6 – 2 km à gauche après le dernier feu en sortant de Bayeux

Parking gratuit