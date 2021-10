Rouen. Gilets jaunes : l'appel à la vigilance des autorités avant l'acte VIII

"Même si aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture, il est permis d'anticiper qu'il pourra y avoir une manifestation de personnes s'identifiant comme les gilets jaunes ce samedi 5 janvier dans le centre-ville de Rouen", explique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué.

Le centre-ville de Rouen, qui a été particulièrement concerné par des dégradations d'abribus ou des feux de poubelles auxquels les forces de l'ordre ont répliqué à l'aide de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes, samedi 29 décembre 2018.

En anticipation de débordements possibles, la préfecture donne les mesures de précaution suivantes :

• Ne pas laisser les poubelles dans la rue, car elles sont souvent incendiées par les manifestants. S'il est impossible de les mettre à l'abri, veiller à ce qu'elles soient vides

• Rentrer les vélos, trottinettes et tout objet risquant d'être dégradé ou servir de projectile

• Il est demandé aux commerçants de ne pas laisser sur la voie publique de panneaux, tréteaux ou matériels qui pourraient également être dégradés ou servir de projectile.

• Par ailleurs, de nombreux commerçants du centre-ville ont reçu dans la semaine la visite d'agents de la police municipale qui ont distillé les mêmes conseils.



Les forces de l'ordre mobilisées

Dans son communiqué, la préfecture explique aussi que "si le droit de manifester est un droit fondamental de notre démocratie, ce droit doit s'exercer dans les règles de notre République (déclaration préalable) et s'exercer pacifiquement et dans le respect de la liberté et de la sécurité de nos concitoyens".

Les autorités rappellent également que les forces de l'ordre restent particulièrement mobilisées pour l'acte VIII du mouvement.

