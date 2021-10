Le Molay-Littry. Calvados : la colère d'un maire qui soutient les Gilets jaunes

Le conseil municipal du Molay-Littry (Calvados) a récemment mis à disposition des Gilets jaunes, dans les locaux de la mairie, un registre où ils peuvent écrire leurs doléances. Celles-ci seront ensuite remontées en Préfecture.

L'initiative, entre-autres, du maire de la commune, Guillaume Bertier. "Je suis très inquiet de la situation des Gilets jaunes. Beaucoup n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Ça me fait mal de savoir que des gens qui bossent au quotidien ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail, exprime l'élu, à nos confrères de La Manche Libre. En 2020 bientôt, connaître des situations comme cela, ce n'est pas possible !"

"Garder la tête haute"

"Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la commune, rien !, poursuit-il. Nous les maires, on nous a retiré toutes les compétences. Mais quand ça les arrange, ils nous disent que c'est à nous de les écouter. Mais ce ne sont pas les maires qui font les lois."

Un coup de gueule qui rejoint celui de l'association des maires des cinq départements normands, qui comptent bien, pour résoudre la crise, apporter une réponse au président de la république en jouant le rôle de conciliateurs entre le peuple et le gouvernement.

A LIRE AUSSI.

À Caen, les Gilets jaunes s'engagent pour les plus démunis

A Paris, des "gilets jaunes" dépités par les violences

Macron s'évertue à convaincre qu'il entend la colère des "gilets jaunes"

"Gilets jaunes": des actions sporadiques avant un sixième samedi de mobilisation

"On les aura pas, les 100 euros": Philippe face aux doutes sur les mesures