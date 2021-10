Bayeux. Les prénoms les plus donnés à Bayeux en 2018

La mairie de Bayeux a dévoilé les chiffres de l'état civil 2018. 513 naissances, dont 267 garçons et 246 filles, ont été enregistrées dans la commune. Parmi les prénoms les plus donnés, on retrouve sept Jules et Gabin chez les garçons, et sept Emma et Ambre chez les filles. Suivent six Paul, et cinq Tom, Nino, Louis, Jade, Ethan, Clément et Charlie.