Cherbourg. Cherbourg : plus de mariages, moins de naissances, Lucas et Rose au top

Moins de naissances, mais plus de mariages : voilà la tendance des statistiques de l'état-civil à Cherbourg-Octeville (Manche), pour l'année 2018.

200 bébés de moins en cinq ans

La commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin a révélé mercredi 2 janvier 2019 que 1 731 bébés ont été déclarés, c'est environ 200 de moins qu'il y a 5 ans (1 949 naissances en 2014). Lucas et Rose sont les prénoms les plus plébiscités, suivis de Raphaël, Jules, Louis et Léo pour les garçons et Louise, Juliette, Jeanne et Adèle pour les filles.

119 couples se sont dit "oui" en 2018, contre seulement 101 l'année précédente.

995 décès ont été enregistrés.

